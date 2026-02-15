Lunedì 16 febbraio, il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prosegue con il free program delle coppie di pattinaggio artistico. L'appuntamento è fissato per le ore 20.00 al Forum di Milano.

Orario e contesto della gara

La competizione, che assegnerà le medaglie del pattinaggio a coppie, prenderà il via alle ore 20.00. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play (in alternanza), su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.00, e in versione integrale per gli abbonati su Discovery Plus e HBO Max.

OA Sport garantirà la diretta testuale dell'evento.

Gli azzurri in gara

L'Italia sarà rappresentata dai binomi Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosin, pronti a scendere sul ghiaccio per dare il massimo nella prova decisiva.

Calendario generale del pattinaggio artistico

Il free program delle coppie è previsto lunedì 16 febbraio dalle ore 20.00 alle 22.53. Il calendario generale delle gare di pattinaggio artistico include inoltre: domenica 15 febbraio lo short program delle coppie (dalle 19.45 alle 22.54) e martedì 17 febbraio il programma corto del singolo femminile (dalle 18.45 alle 22.59).