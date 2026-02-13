L’Italia ha conquistato l’accesso alle semifinali nel torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La coppia azzurra, composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner, ha raggiunto questo importante traguardo nonostante una sconfitta contro la Gran Bretagna nell’ultima partita del round robin.

La partita contro la Gran Bretagna

Nel match decisivo del girone, l’Italia ha affrontato la Gran Bretagna, rappresentata da Jennifer Dodds e Bruce Mouat. La sfida si è conclusa con il punteggio di 9-6 a favore della formazione britannica.

Nonostante il risultato negativo, Constantini e Mosaner hanno mantenuto la concentrazione e hanno potuto festeggiare la qualificazione grazie alla classifica avulsa, che ha premiato il loro percorso nel torneo.

Il percorso degli azzurri e la qualificazione

La qualificazione alle semifinali è arrivata grazie ai risultati ottenuti nelle precedenti partite e alla combinazione dei punteggi delle altre squadre. L’Italia, infatti, ha beneficiato della classifica avulsa che ha permesso a Constantini e Mosaner di entrare tra le migliori quattro del torneo. Ora gli azzurri si preparano ad affrontare gli Stati Uniti per giocarsi il secondo posto nel girone, con la possibilità di incontrare nuovamente la Gran Bretagna in semifinale.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo incontro per la coppia italiana sarà contro gli Stati Uniti, una sfida che si preannuncia decisiva per la definizione della classifica finale del girone. L’obiettivo è continuare a sognare una medaglia olimpica, forte di un percorso che ha già regalato grandi soddisfazioni agli appassionati di curling italiani.