Lunedì 10 febbraio, durante la sessione mattutina del round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia, rappresentata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, si confronterà con gli Stati Uniti. Questo incontro riveste un'importanza cruciale per la qualificazione alle finali, previste nel pomeriggio alle ore 18:05.

Dove vedere Italia-USA di curling

La partita tra Italia e Stati Uniti sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Per quanto riguarda lo streaming, l'evento sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 2.

Quest'ultimo canale è accessibile tramite DAZN, Prime Video e Tim Vision, a fronte di un abbonamento. OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale per seguire ogni sviluppo dell'incontro.

Il contesto della sfida

La gara segna l'ultima sessione del round robin per la coppia azzurra, che ha recentemente visto interrompersi un'imbattibilità che durava da quattro anni. Gli Stati Uniti, al contrario, hanno inaugurato il torneo con due vittorie, dimostrando un percorso solido e rappresentando un avversario temibile per la qualificazione alle fasi finali.

Copertura internazionale del torneo

Negli Stati Uniti, la copertura delle gare di curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è affidata a NBCUniversal.

Le partite saranno trasmesse su NBC, CNBC e USA Network, oltre che in streaming su Peacock e sulle piattaforme NBCOlympics.com, NBC.com, NBC app e NBC Sports app. Il match tra Italia e Stati Uniti è programmato per lunedì 9 febbraio, dalle 4:05 alle 6:05 (fuso orario Eastern Time), secondo il palinsesto statunitense.