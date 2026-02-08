La biatleta altoatesina Rebecca Passler, ventiquattro anni, ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per ottenere la sospensione della squalifica provvisoria. La decisione è arrivata a seguito di un controllo antidoping risultato positivo. L’udienza è fissata per martedì 10 febbraio a Milano, secondo quanto appreso dall’ANSA.

Il caso e le motivazioni del ricorso

Al centro del procedimento vi è la positività al letrozolo, sostanza vietata, emersa da un test a sorpresa fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva.

La sospensione è stata notificata all’atleta il 2 febbraio 2026. Nel suo ricorso, Passler contesta il provvedimento sostenendo che si tratti di un caso di contaminazione, ribadendo “l’assenza di dolo e di qualsiasi forma di negligenza” nella propria condotta.

Le parti coinvolte e le implicazioni

Il ricorso è stato formalmente presentato contro Nado Italia e coinvolge, a vario titolo, anche Wada, Fisi, Coni, Cio, Ibu e Ita. La posta in gioco è particolarmente alta: ottenere il via libera a tornare in gara in tempo per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, che avranno proprio Anterselva come sede delle competizioni di biathlon.

Conferma dall’ANSA

Contesto e prospettive

La conferma dell’udienza da parte dell’ANSA rafforza la tempestività della risposta legale di Passler. La decisione del TAS potrebbe essere determinante per il suo futuro sportivo e per la possibilità di competere alle Olimpiadi invernali.