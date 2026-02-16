La nazionale maschile di curling ha subito una sconfitta che complica il proprio percorso nel girone unico delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. L’ultimo match disputato dagli azzurri ha visto la squadra italiana uscire sconfitta, rendendo più difficile la corsa verso le semifinali.

Situazione attuale e prospettive

La squadra ora non può più contare esclusivamente sulle proprie forze per accedere alla fase successiva del torneo e dovrà sperare anche in risultati favorevoli dagli altri incontri. Con alcune partite ancora da disputare, la qualificazione alle semifinali passa attraverso prestazioni impeccabili e risultati favorevoli da parte delle altre squadre.

La recente sconfitta ha reso la situazione più incerta: l’Italia deve ora guardare anche ai risultati altrui per sperare di proseguire il proprio cammino.

Contesto del torneo

Il torneo maschile di curling si svolge presso lo Stadio olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La fase a gironi, nota come round robin, precede semifinali e finali. Le gare si tengono tra il 4 e il 22 febbraio 2026, secondo il calendario ufficiale delle Olimpiadi invernali. La sconfitta odierna segue un periodo altalenante per gli azzurri, che avevano alternato vittorie e sconfitte nel corso del round robin. Ora la qualificazione è ancora possibile, ma richiede una combinazione di risultati favorevoli e prestazioni di alto livello.