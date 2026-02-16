Alla vigilia del playoff d’andata di Champions League contro l’Atalanta, il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha sottolineato la qualità del gioco dei bergamaschi guidati da Raffaele Palladino. Kovac ha evidenziato che con Palladino l’Atalanta gioca meglio, riconoscendo la continuità dello stile avviato da Gasperini e portato avanti con idee proprie dal nuovo allenatore.

Il contesto della sfida e le parole di Kovac

Il tecnico croato ha dichiarato: “Vogliamo passare il turno sullo slancio della serie positiva di sei vittorie in Bundesliga”, evidenziando la fiducia del Dortmund nel proseguire il momento favorevole.

Ha definito la partita “molto aperta contro una squadra forte, da rispettare, dura a livello fisico”. Kovac ha inoltre aggiunto: “Gasperini aveva creato uno stile, Palladino lo ha portato avanti con le sue idee”.

Riguardo ai giocatori dell’Atalanta, Kovac ha ricordato il legame con Mario Pašalić, affermando: “Mario ha molto talento e ha avuto molto successo in Italia, anche se magari ultimamente sta giocando meno”. Ha inoltre parlato di Samuele Inácio, definendolo “un giocatore fantastico che può fare anche il trequartista”, sottolineando la sua tecnica e il potenziale futuro nella Nazionale italiana.

Assenze e soluzioni tattiche del Dortmund

Kovac ha confermato le difficoltà in difesa: “In difesa ce ne mancheranno quattro, si è aggiunto Süle e non rischieremo Schlotterbeck”.

Tuttavia, ha sottolineato la capacità della squadra di adattarsi: “Abbiamo già dimostrato di avere alternative: Ryerson, per esempio, che è un esterno, aveva fatto il centrale anche contro la Juventus”.

In un approfondimento successivo, Kovac ha ribadito la situazione critica in difesa, con diverse assenze pesanti, e ha spiegato che “entro domani troveremo uno che gioca al centro della difesa”, mostrando la sua determinazione nel trovare soluzioni tattiche adeguate.

Il Borussia Dortmund e la situazione difensiva

Il tecnico ha evidenziato che il Borussia Dortmund è “decimato” in difesa, con indisponibilità di Schlotterbeck, Emre Can, Süle, Mané, Kabar e Drewes. Kovac ha spiegato che non rischierà Schlotterbeck e che sta valutando soluzioni creative, come l’utilizzo di Ryerson in difesa, l’abbassamento di Sabitzer o un cambio di sistema di gioco. Ha inoltre espresso grande rispetto per l’Atalanta, definendola “un avversario da prendere sul serio” e sottolineando la difficoltà dei due incontri da dentro o fuori.