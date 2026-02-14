Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale degli Argentina Open, torneo ATP 250 che si sta svolgendo sulla terra rossa di Buenos Aires. Nei quarti di finale, il tennista ha sconfitto lo spagnolo Pedro Martínez con il punteggio di 7-5, 6-1, guadagnandosi così l'accesso alla semifinale contro l'argentino Sebastián Báez.

Il cammino di Darderi

Il tennista italo-argentino ha confermato il suo ottimo stato di forma, imponendosi con autorità su Martínez nei quarti. Il risultato netto, 7-5, 6-1, testimonia la sua solidità sul campo e la capacità di gestire i momenti chiave del match.

Prossimo avversario: Sebastián Báez

Al prossimo turno, Darderi affronterà Sebastián Báez, che si è qualificato per le semifinali battendo Camilo Ugo Carabelli. Sarà dunque un confronto tra l'azzurro e l'argentino, con in palio un posto in finale.

Contesto del torneo

L’Argentina Open si sta disputando al Buenos Aires Lawn Tennis Club, dal 9 al 15 febbraio, come parte dell’ATP Tour 250. Darderi, testa di serie numero due, ha confermato le aspettative battendo con facilità Pedro Martínez nei quarti. Sebastián Báez, testa di serie numero quattro, ha invece superato Camilo Ugo Carabelli per raggiungere la semifinale. Il torneo vede dunque protagonisti giocatori di alto livello, con Darderi e Báez pronti a darsi battaglia per un posto in finale.