Il rookie dei Philadelphia 76ers VJ Edgecombe ha condotto il “Team Vince”, allenato dall’ex stella NBA Vince Carter, alla vittoria nel torneo giovanile NBA disputato a Los Angeles in occasione dell’All‑Star Game. Nel match decisivo, il “Team Vince” ha superato il “Team Melo” di Carmelo Anthony per 25‑24. Edgecombe ha segnato sei punti nella finale, incluso un tiro libero decisivo, raggiungendo il punteggio necessario per la vittoria.

Il contesto e la struttura del torneo

Il torneo si è svolto all’Intuit Dome dei Los Angeles Clippers, con quattro squadre composte da giovani talenti NBA e della G League.

Le semifinali e la finale si sono disputate con punteggi target: 40 punti per le semifinali e 25 per la finale.

La prestazione di Edgecombe

Edgecombe ha brillato già in semifinale, contribuendo con 17 punti, inclusi tre tiri da tre, per guidare il “Team Vince” alla vittoria. In finale, ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, segnando i liberi che hanno fissato il risultato sul 25‑24.

Il riconoscimento MVP

Edgecombe è stato premiato MVP dell’evento Rising Stars grazie alla sua performance complessiva, che ha incluso una semifinale da 17 punti e la freddezza ai liberi nel finale. Il torneo, parte delle celebrazioni dell’All‑Star Weekend, ha visto la partecipazione di squadre guidate da leggende come Vince Carter, Carmelo Anthony, Tracy McGrady e Austin Rivers. Le semifinali si sono concluse con vittorie rispettivamente del “Team Vince” e del “Team Melo”, quest’ultimo trascinato da Dylan Harper con otto punti in finale.