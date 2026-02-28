Luciano Darderi ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo ATP 250 di Santiago del Cile, imponendosi nel derby italiano contro Andrea Pellegrino nei quarti di finale. Il match si è concluso con il punteggio di 6‑3, 3‑6, 6‑2, dopo due ore e un minuto di gioco.

Il derby nei quarti di finale

Nel primo set, Darderi ha imposto il proprio ritmo, vincendo con autorità e chiudendo 6‑3. Pellegrino ha resistito nel secondo parziale, reagendo con determinazione e pareggiando i conti per 6‑3. Nel set decisivo, Darderi ha ripreso il controllo, imponendosi con un netto 6‑2 e staccando il pass per le semifinali.

Prossimo avversario in semifinale

Con questa vittoria, Darderi si prepara ad affrontare in semifinale Sebastián Báez, testa di serie numero tre del torneo. L’incontro rappresenta un ulteriore banco di prova per l’italo‑argentino nel prosieguo della competizione.

Analisi del match

Darderi ha dominato il primo set concedendo appena quattro punti nei propri turni di battuta e chiudendo con un parziale di 14 punti vinti consecutivamente tra il primo e il settimo game. Nel secondo set, Pellegrino ha ribaltato la situazione con un parziale di quattro giochi consecutivi, mostrando grande solidità. Nel terzo set, Darderi ha preso il largo con un break iniziale, mantenendo il vantaggio fino al 6‑2 finale.

Le statistiche evidenziano un predominio nei punti vinti: 89 per Darderi contro 74 di Pellegrino. Quest’ultimo ha commesso molti più errori non forzati (48 contro 19), mentre Darderi ha ottenuto sette ace e l’86% di punti sulla prima di servizio, contro il 65% del rivale.