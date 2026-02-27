Sabato 28 febbraio, il ciclismo professionistico apre l'affascinante scenario della campagna di classiche del nord. Come da tradizione, la corsa che dà il via alla stagione belga è la Het Nieuwsblad, classica che ripercorre alcuni dei muri più tipici delle Fiandre. Il percorso ricalca nel finale quello affrontato dalla Ronde fino al 2011, con l'epica scalata al Muro di Geraardsbergen e quinid il Bosberg come ultima difficoltà prima del traguardo di Ninove.

Geraardsbergen e Bosberg nel finale

La Het Nieuwsblad è una corsa che si è risolta in molti modi differenti, dalle volate piuttosto affollate fino alle azioni solitarie.

Il percorso è abbastanza impegnativo nel finale, con il Geraardsbergen e il Bosberg in rapida successione, ma il chilometraggio ridotto, 207 km, e la parte iniziale e centrale piuttosto accessibile rendono la corsa non così selettiva come era il vecchio Fiandre. Lo scorso anno si decise tutto in volata con il successo di Soren Waerenskjold.

Anche quest'anno al via ci sono molti grandi velocisti, che sperano in una corsa relativamente tranquilla e lineare per piazzare lo spunto vincente. Waerenskjold sarà ancora della partita, così come un top sprinter come Jasper Philipsen, il rinato Biniam Girmay e tanti velocisti della nuova generazione come Paul Magnier, Matthew Brennan e Arnaud De Lie.

Lunga diretta su Eurosport

A rendere più imprevedibile la corsa è stata l'irruzione di Mathieu Van der Poel, che all'ultimo momento ha deciso di anticipare i suoi piani e iniziare qui la sua stagione nel ciclismo su strada. Tutti si attendono un attacco di VDP, probabilmente sul Geraardsbergen, anche se sarà da valutare quale strategia seguirà la Alpecin, avendo al via anche Philipsen.

Altri corridori che dovrebbero movimentare la corsa sono Tom Pidcock, apparso in ottima condizione nelle prime corse spagnole, e Tim Wellens. Non ci sarà invece Wout van Aert, fermato da un malanno. Tra gli italiani sono da seguire soprattutto Bettiol e Ballerini nella XDS Astana, Trentin e Mozzato nella Tudor.

La Het Nieuwsblad si corre sabato 28 febbraio con il via alle 11.15. La corsa sarà trasmessa da Eurosport e dalle piattaforme Discovery Plus - HBO Max a partire dalle 13.30 con il comento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.