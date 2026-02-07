Maria Gasslitter ha fatto centro al suo esordio ai Giochi Olimpici Invernali, qualificandosi per la finale dello slopestyle femminile a Milano Cortina 2026. La 19enne altoatesina ha concluso il turno preliminare a Livigno tra le prime dodici, guadagnandosi così l’accesso all’atto conclusivo in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

Il percorso verso la finale

Nel turno di qualificazione, Gasslitter ha ottenuto un punteggio di 54,66 nella prima run, mentre nella seconda non è riuscita a migliorarsi, fermandosi a 51,03. Il risultato le è valso l’ultimo posto utile per accedere alla finale, in dodicesima posizione.

Protagoniste e contendenti

La finale si disputerà lunedì 9 febbraio alle ore 12.30. In assenza di Flora Tabanelli, ancora in fase di recupero da un infortunio, l’Italia ha puntato tutto sulla giovane Gasslitter, che ha risposto presente al debutto olimpico. A guidare la classifica delle qualificazioni è stata la svizzera Mathilde Gremaud con 79,15 punti, seguita dalla cinese Ailing Eileen Gu (75,30), dalla britannica Kirsty Muir (64,98), dalla statunitense Avery Krumme (64,93), dalla cinese Linshan Han (62,98) e dalla finlandese Anni Karava (62,91). Si sono qualificate anche le canadesi Megan Oldham (61,05) e Naomi Urness (58,40), l’austriaca Lara Wolf (58,21), la svizzera Giulia Tanno (57,01) e la cinese Mengting Liu (55,10).

Eliminata per un soffio la svizzera Sarah Hoefflin, tredicesima con 54,50, a soli sedici centesimi dalla Gasslitter.

Crescita in Coppa del Mondo

Nei mesi precedenti, Gasslitter aveva già mostrato segnali promettenti in Coppa del Mondo. A gennaio si era classificata quinta nella finale di Aspen, ottenendo il miglior risultato in carriera nel massimo circuito. Poco dopo, a Laax, aveva centrato un’altra qualificazione, chiudendo al nono posto nel turno preliminare.