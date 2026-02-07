Dominik Paris conquista la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. L'atleta azzurro chiude alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen, oro, e dell'italiano Giovanni Franzoni, argento. Al termine della competizione, Paris ha espresso la sua soddisfazione: “Ci avevo provato così tante volte. È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo.” Franzoni ha aggiunto: “Si vede che è in gran forma ormai, ha fatto vedere oggi che resiste anche quando c’è pressione, e questo fa piacere.

Vuol dire che abbiamo un altro giovane che si metterà in lizza per ogni gara per un po’, così l’Italia sarà sempre presente.”

Il contesto della gara

La discesa libera maschile, prima gara a medaglia dei Giochi, si è svolta sabato 7 febbraio 2026 sulla pista Stelvio di Bormio, con partenza alle 11:30. Von Allmen si è aggiudicato la vittoria con il tempo di 1’51"61, precedendo Franzoni di 0"20 e Paris di 0"50. La gara ha segnato un momento storico per l'Italia, inaugurando le Olimpiadi con due medaglie nella stessa disciplina.

Il valore del risultato

Per Dominik Paris, questo bronzo rappresenta una svolta significativa: dopo anni di tentativi, ha finalmente raggiunto il podio olimpico, superando un ostacolo personale.

Giovanni Franzoni, ventiquattrenne, ha confermato la sua costante crescita e la notevole capacità di gestire la pressione in un contesto di tale importanza. Il risultato complessivo testimonia la solidità della squadra azzurra e la presenza di un ricambio generazionale di indubbio valore.

La gara inaugurale

La competizione ha visto l'assegnazione della prima medaglia d'oro dei Giochi, con Von Allmen che ha preceduto gli italiani Franzoni e Paris, conquistando rispettivamente l'argento e il bronzo. Questo podio ha confermato l'elevata competitività della squadra italiana nella discesa libera maschile, proiettandola come protagonista nelle prossime sfide.