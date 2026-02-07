Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sulla Stelvio di Bormio, dove l’atleta azzurro è stato preceduto solo dallo svizzero Franjo Von Allmen. Sceso con il pettorale numero undici, Franzoni ha concluso la gara a venti centesimi dal vincitore, piazzandosi davanti al connazionale Dominik Paris, medaglia di bronzo.

Una stagione che supera ogni aspettativa

Franzoni ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai, indicando un piccolo errore che potrebbe essergli costato l’oro: “La pista era bellissima, la Carcentina non l’ho fatta benissimo e secondo me l’ho lasciata lì”.

L’atleta ha poi aggiunto: “A inizio stagione non avrei mai immaginato di vincere a Kitzbuehel e di fare podio alle Olimpiadi, devo ringraziare chi mi è stato vicino. Paris in Val Gardena mi aveva detto che non voleva più aspettarmi per fare i podi, oggi è bellissimo”.

Il contesto delle imprese precedenti

Il risultato ottenuto a Bormio si inserisce in una serie di exploit che hanno caratterizzato la stagione di Franzoni. Tra questi figurano il terzo posto in discesa a Wengen, la vittoria nella prestigiosa discesa libera di Kitzbühel e, appunto, il podio olimpico. Questi successi confermano la sua crescita esponenziale e la sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali.

Il percorso di Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni, originario di Manerba del Garda, ha iniziato la sua carriera in Coppa Europa nel 2018, ottenendo il primo podio nel 2020. Il suo debutto in Coppa del Mondo è avvenuto nel dicembre 2020. Ai Mondiali juniores del 2021, Franzoni ha conquistato l'oro nel supergigante e l'argento nello slalom gigante. La sua prima vittoria in Coppa Europa è arrivata a Zinal nello stesso anno, segnando un'ulteriore tappa fondamentale nel suo percorso sportivo.