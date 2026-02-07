Detroit si conferma al vertice della Eastern Conference con una vittoria netta sui New York Knicks. Parallelamente, Boston compie una rimonta spettacolare contro Miami, ribaltando uno svantaggio di ventidue punti e conquistando il secondo posto nella classifica della conference.

Detroit travolge New York

Alla Little Caesar Arena, i Detroit Pistons hanno inflitto una pesante sconfitta ai New York Knicks, interrompendo la loro striscia di otto vittorie consecutive. La partita si è conclusa con il punteggio di 118-80. Cade Cunningham, pur limitato a ventidue minuti in campo, ha contribuito con undici punti.

I compagni di squadra hanno dominato il secondo quarto, assicurando la vittoria. I Knicks scendono così al terzo posto nella Eastern Conference, mentre Detroit consolida la propria leadership con un record di trentotto vittorie e tredici sconfitte.

Boston rimonta 22 punti e supera Miami

I Boston Celtics hanno realizzato una delle rimonte più significative della stagione, recuperando uno svantaggio di ventidue punti per battere i Miami Heat 98-96. Andrew Wiggins ha guidato gli Heat con ventisei punti, ma la squadra di casa ha reagito con vigore nel terzo quarto. Jaylen Brown è stato protagonista con ventinove punti e sette rimbalzi, mentre Payton Pritchard ha aggiunto ventiquattro punti. Davion Mitchell ha fallito la tripla della vittoria per Miami negli ultimi secondi, subito dopo un blocco decisivo di Derrick White, che ha chiuso la sua prestazione con ventuno punti e cinque assist.

Al suo debutto con i Celtics, Nikola Vucevic ha registrato una doppia doppia dalla panchina con undici punti e dodici rimbalzi. Questo successo ha permesso a Boston di salire al secondo posto nella Eastern Conference.

Momenti chiave della partita tra Boston e Miami

La rimonta dei Celtics è stata caratterizzata da momenti decisivi. La tripla di Derrick White a un minuto e trentuno secondi dalla fine ha rappresentato un punto di svolta cruciale. Jaylen Brown e Payton Pritchard si sono distinti come i protagonisti offensivi della squadra, fornendo un apporto fondamentale per il recupero. Nikola Vucevic ha offerto un contributo solido nel pitturato, rafforzando la presenza sotto canestro. Miami, nonostante il buon apporto di Andrew Wiggins, non è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato nel corso della partita.

Superiorità di Detroit e crollo dei Knicks

La vittoria di Detroit è stata evidenziata dalla sua netta superiorità, in particolare durante il secondo quarto. Questo parziale ha segnato l'inizio del crollo dei New York Knicks, interrompendo la loro striscia positiva. I Detroit Pistons hanno così consolidato il loro primato nella Eastern Conference, confermando la loro posizione di vertice.