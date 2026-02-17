Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono al centro di un curioso paradosso economico nel tennis moderno. A Doha, il compenso garantito per la loro partecipazione al torneo ATP 500 supera il premio destinato al vincitore.

I due campioni incasseranno circa 1,2 milioni di euro ciascuno per la sola presenza in campo. Una cifra che supera di gran lunga il montepremi riservato al vincitore, poco più di 500 mila dollari, meno della metà dell’assegno già garantito per la partecipazione.

Un investimento sulla visibilità

Per gli organizzatori del torneo ATP 500 qatariota, assicurarsi la presenza di Sinner e Alcaraz rappresenta una strategia che va oltre il mero risultato sportivo.

La loro partecipazione genera un'enorme attenzione mediatica, attrae sponsor, incrementa la vendita di biglietti e garantisce visibilità globale. In questo contesto, il montepremi diventa quasi un dettaglio, mentre il vero investimento è sulla narrazione del torneo e sulla sua attrattiva internazionale.

Una dinamica consolidata nel circuito

Questa non è una novità. Nei tornei ATP 500, che non rientrano tra gli appuntamenti obbligatori per i top player, la competizione si gioca anche sul piano economico. In passato, lo stesso meccanismo ha coinvolto campioni del calibro di Federer, Nadal e Djokovic, trasformando l’“appearance fee” in una leva strategica imprescindibile.

Il caso di Doha è dunque una fotografia perfetta del tennis moderno, dove il valore delle stelle può superare quello della vittoria stessa.

Contesto e cifre

Una fonte indipendente conferma che Alcaraz e Sinner riceveranno circa 1,2 milioni di dollari ciascuno come “promotional fee” per la loro partecipazione al torneo di Doha. Il vincitore incasserà 529.945 dollari, mentre il finalista si fermerà a 285.095 dollari.

Questa dinamica riflette la capacità del Qatar di investire pesantemente nello sport per attrarre i migliori giocatori, sfruttando le norme ATP che consentono compensi extra per servizi promozionali nei tornei 250 e 500.