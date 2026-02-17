Domani, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la staffetta femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara prenderà il via alle ore 14.45 ad Anterselva, con l’Italia pronta a giocarsi le sue carte in una competizione che si annuncia intensa.

Dove seguire la gara

La staffetta femminile 4×6 km sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. In contemporanea, sarà possibile seguirla in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. OA Sport garantirà inoltre la diretta live testuale per chi preferisse un aggiornamento minuto per minuto.

Protagoniste e aspettative

Le azzurre, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer tra le principali interpreti, puntano a restare in corsa per le medaglie. Francia e Svezia partono con i favori del pronostico, ma l’Italia può giocarsela alla pari con Norvegia e Germania, senza sottovalutare altre outsider come Finlandia, Cechia, Austria e Svizzera.

Il contesto della competizione

Secondo il calendario ufficiale del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la staffetta femminile è prevista per mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 ad Anterselva, confermando quanto indicato nella programmazione TV e streaming.

La sede della gara è l’Anterselva Biathlon Arena, dove si svolgono tutte le competizioni di biathlon della rassegna olimpica.