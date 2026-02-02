Erica Cipressa ha annunciato attraverso i suoi canali social una decisione significativa: dalle prossime competizioni internazionali non vestirà più la maglia dell’Italia, ma rappresenterà la Francia. La fiorettista ha descritto questa scelta come “maturata nel tempo, tutt’altro che semplice, ma profondamente sentita”, motivata dall’esigenza di ritrovare il proprio benessere mentale, nuovi stimoli e un più sano equilibrio tra la vita sportiva e quella privata.

Il percorso di transizione

La decisione di Cipressa giunge dopo l’annuncio dello scorso 26 ottobre, quando aveva lasciato il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, un segnale di un percorso in evoluzione.

Il 2025 è stato un anno complesso per la schermitrice, che ha dovuto affrontare una tendinite cronica agli ischiocrurali, un edema osseo e una fissurazione del semimembranoso. Tuttavia, sembra aver superato la fase più critica di questi infortuni.

“C’est officiel! Una nuova fase della mia carriera sta per iniziare: dalle prossime gare rappresenterò la Francia”, ha comunicato la fiorettista. Ha aggiunto: “In questo momento mi sento serena, motivata e soddisfatta del lavoro che sto svolgendo ogni giorno. È una scelta pensata prima di tutto per me stessa, per il mio presente e per il mio futuro. La compio con rispetto e gratitudine per il percorso che mi ha portata fin qui, ma con una grande voglia di guardare avanti e rimettermi in gioco.

Grazie a chi continua a sostenermi”.

Un nuovo capitolo personale e sportivo

Erica Cipressa è sposata dal 2024 con lo sciabolatore francese Jean‑Philippe Patrice. Questo legame personale ha indubbiamente contribuito alla sua decisione di cambiare rappresentanza sportiva. La scelta, ha sottolineato, nasce dalle sue esigenze attuali e dal desiderio di affrontare il recupero in un contesto che le consenta di esprimersi al massimo delle sue possibilità.

Il contesto sportivo del marito

Jean‑Philippe Patrice, marito di Erica Cipressa, è uno sciabolatore francese di alto livello. Ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e l’argento nella prova individuale ai Mondiali di Tbilisi 2025.

La loro unione, oltre che personale, si inserisce in un contesto sportivo di eccellenza, che potrebbe aver favorito la scelta di Cipressa di rappresentare la Francia, offrendo un ambiente stimolante e di supporto per la sua carriera.