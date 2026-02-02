Martedì 3 febbraio a Ostrava si svolgerà la terza tappa stagionale Gold del World Indoor Tour 2026. L’evento vedrà un atteso duello nel salto in lungo tra Mattia Furlani e il bi‑campione olimpico Miltiadis Tentoglou. I due atleti si affronteranno indoor per la prima volta dai Mondiali di Nanchino del marzo 2025, competizione in cui l’azzurro prevalse, replicando poi il successo all’aperto a Tokyo con una doppietta iridata.
Furlani, favorito dopo la world lead a Parigi
Mattia Furlani ha iniziato la stagione agonistica con ottimi risultati. Ha conquistato la world lead con un salto di 8,33 metri a Parigi il 25 gennaio, presentandosi a Ostrava come uno dei principali favoriti.
La competizione lo vedrà confrontarsi non solo con Tentoglou, ma anche con il giovane bulgaro Bozhidar Saraboyukov, già autore di un salto di 8,26 metri quest’anno.
Dosso al debutto nei 60 metri: sfida con Manasova e Van der Weken
Grande attesa anche per Zaynab Dosso, vice‑campionessa mondiale in carica dei 60 metri. L’atleta italiana farà il suo debutto stagionale indoor affrontando la ceca Karolina Manasova (7,05 in stagione), la lussemburghese Patrizia Van der Weken e la britannica Amy Hunt, argento mondiale 2025 nei 200 metri.
La squadra italiana sarà inoltre rappresentata da Pietro Arese nei 3000 metri, Marta Zenoni nei 1500 e Elisa Molinarolo nel salto con l’asta.
Il contesto del meeting di Ostrava
Il meeting di Ostrava, conosciuto come Czech Indoor Gala, si tiene nell’Atletická Hala ed è una tappa fondamentale del circuito World Indoor Tour. Nel 2025, l’evento si è svolto il 4 febbraio come tappa Gold, confermando la sua importanza nel panorama dell’atletica indoor europea.