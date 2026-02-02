È stato presentato il percorso dell’Etoile de Bessèges 2026, la classica corsa a tappe francese che si svolgerà da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio. Il tracciato conferma il format dell’anno precedente, con cinque tappe e un epilogo in cronometro individuale, promettendo una competizione combattuta fino all’ultimo metro.

Dettaglio delle tappe

La prima tappa, mercoledì 4 febbraio, partirà e arriverà a Bellegarde dopo 150 chilometri. Sarà ideale per velocisti grazie all’arrivo completamente pianeggiante, con l’unica asperità rappresentata dalla Côte de la Méditerranée, salita di settecento metri con pendenza dell’otto per cento.

Giovedì 5 febbraio la seconda tappa, da Saint‑Gilles a Domessargues per 160,6 chilometri, presenterà un tracciato misto con un finale ingannevole: i velocisti potrebbero ancora dire la loro. Tra le difficoltà, la Côte de Clarensac (1,8 km al 4,4 %) e la Côte de Montagnac (1,1 km al 5,4 %).

Venerdì 6 febbraio la terza frazione, da Bessèges a Bessèges per 162,3 chilometri, sarà tra le più decisive: percorso mosso con il Col de Trélis (3,6 km al 5,6 %) e il Col des Brousses (2,1 km al 5,2 %), seguiti da un arrivo in discesa.

Sabato 7 febbraio la quarta tappa, da Saint‑Christol‑lez‑Alès a Vauvert per 162,4 chilometri, sarà prevalentemente pianeggiante, ma con un finale impegnativo: gli ultimi cinquecento metri in salita al 5 % potrebbero favorire gli sprinter resistenti.

Infine, domenica 8 febbraio, la quinta tappa sarà una cronometro individuale di 10,6 chilometri da Alès a L’Hermitage. Si tratterà di una vera e propria cronoscalata, con terreno irregolare e un finale in salita, che deciderà la classifica generale.

Formato e attese

Il percorso ricalca quello del 2025, con cinque tappe e un finale in cronometro, confermando la formula che promette una corsa incerta fino all’ultima tappa. Le strade irregolari della zona, raramente completamente pianeggianti, contribuiranno a mantenere alto il livello di suspense.

Caratteristiche della gara

La corsa è classificata UCI 2.1 e si svolgerà dal 4 all’8 febbraio, per un totale di circa 640 chilometri. Il format con cinque tappe e una cronoscalata finale favorisce una competizione aperta fino all’ultimo giorno, mantenendo alto il livello di suspense.