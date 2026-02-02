Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si svolgeranno da venerdì 6 a domenica 22 febbraio, con alcune gare preliminari previste a partire da mercoledì 4. La Rai offrirà la copertura in chiaro, mentre le piattaforme a pagamento garantiranno l’accesso integrale alle competizioni.

Copertura in chiaro: Rai

La Rai trasmetterà le cerimonie di apertura e chiusura su Rai1. Le gare del mattino e del pomeriggio saranno proposte su Rai2, mentre RaiSportHD seguirà tutte le giornate di gara, con la possibilità di eventi in contemporanea e cambi di rete.

Lo streaming gratuito sarà disponibile su RaiPlay e sui canali dedicati RaiPlay Sport 1, 2 e 3.

Piattaforme a pagamento: Discovery, DAZN, HBO Max

Per chi desidera seguire tutte le gare, comprese qualificazioni e allenamenti, le piattaforme a pagamento offrono una copertura completa. Eurosport1 e Eurosport2 trasmetteranno le competizioni, accessibili tramite Discovery+, DAZN e HBO Max. In particolare, HBO Max includerà tutte le gare delle Olimpiadi senza costi aggiuntivi per gli abbonati, indipendentemente dal piano scelto.

Dettagli aggiuntivi sulla copertura

La Rai garantirà circa 250 ore di diretta in chiaro, superando il minimo previsto dall’accordo con l’EBU, ma con un numero inferiore rispetto alle 360 ore trasmesse per Parigi 2024.

Warner Bros. Discovery, attraverso Eurosport, offrirà una copertura estesa con studi avanzati a Cortina d’Ampezzo, in modalità multilingue e con funzionalità interattive, come alert per i momenti clou.

Diritti di trasmissione e presenza tecnologica

La Rai ha acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione in chiaro delle Olimpiadi fino al 2032, includendo i Giochi Invernali del 2026, 2030 e quelli estivi del 2028 e 2032. Warner Bros. Discovery, invece, detiene i diritti per la copertura integrale a pagamento, supportata da una presenza tecnologica avanzata sul territorio e una produzione multilingue destinata al pubblico europeo.