Si apre con grande attesa la quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya, in Turchia, con il ritorno di Simone Consonni nell’omnium maschile. L’Italia mira a prolungare la striscia di podi ottenuti nei giorni precedenti in questa disciplina.

Il programma della giornata

La giornata si articola in due sessioni. La mattina, a partire dalle 12:15 ora italiana, prevede le qualificazioni dell’omnium uomini e del chilometro donne, seguite dallo scratch e dalla tempo race. In serata, dalle 16:30, spazio alle semifinali della velocità maschile.

Tra gli eventi serali, l’eliminazione (terza prova dell’omnium), la finale del chilometro femminile, le semifinali sprint uomini, la finale dell’inseguimento individuale femminile e la quarta e ultima prova dell’omnium maschile, la corsa a punti. A seguire, le prime due manche della finale sprint maschile.

Gli azzurri in gara

Simone Consonni, reduce dall’argento nel 2024, torna nell’omnium con l’obiettivo di confermarsi protagonista. Tra i suoi avversari più temibili figurano Iuri Leitao (Portogallo), Sebastián Mora Vedri (Spagna), Rasmus Lund Pedersen (Danimarca) e Milan van de Haute (Belgio). Nel chilometro donne, la favorita è la campionessa mondiale ed europea Hatty van de Wouw (Paesi Bassi), con le azzurre Miriam Vece e Matilde Cenci pronte a dare battaglia.

Nell’inseguimento individuale femminile, grandi speranze sono riposte in Federica Venturelli, già vincitrice delle ultime quattro edizioni nelle categorie inferiori, affiancata da Linda Sanarini. Nella velocità uomini, gli occhi sono puntati su Harrie Lavreysen, alla ricerca del suo quindicesimo titolo europeo. Nella corsa a punti femminile, Lotte Kopecky (Belgio) è la favorita, con Anita Baima tra le italiane in gara.

Contesto e prospettive

L’Italia arriva alla quarta giornata forte di tre medaglie di bronzo consecutive e punta a incrementare il bottino con Consonni nell’omnium, una delle gare più tattiche e complete della pista. La sua costanza nelle quattro prove sarà fondamentale per ambire al podio.

La rassegna continentale

La rassegna continentale si svolge al Velodromo di Konya, in Turchia, dal primo al cinque febbraio 2026. La nazionale italiana, profondamente rinnovata, vede il ritorno di Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti ai Mondiali in Cile. Il gruppo è composto anche da giovani emergenti come Anita Baima e Linda Sanarini. La squadra maschile è guidata da Consonni e Francesco Lamon, affiancati da una rosa di atleti con esperienza internazionale.