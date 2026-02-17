A Livigno, sede delle gare di sci freestyle dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, le qualificazioni della specialità aerials, sia maschili sia femminili, sono state rinviate. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteo avverse, con abbondanti nevicate che hanno reso impraticabili le sessioni previste. L’inizio, inizialmente programmato per le 10:45, era stato posticipato alle 13:30 prima del rinvio definitivo.

Condizioni meteorologiche avverse

Le intense nevicate hanno compromesso la sicurezza e la regolarità delle prove.

Come comunicato ufficialmente, “A causa delle avverse condizioni meteorologiche… le qualifiche odierne sono state rinviate a seguito di una decisione della giuria. Insieme a Milano Cortina 2026, stiamo lavorando al programma rivisto per i prossimi giorni. Le informazioni aggiornate saranno comunicate al più presto”.

Contesto e conseguenze del maltempo

La giornata precedente aveva già registrato segnali di maltempo, con la finale del Big Air disputata in condizioni al limite. In quella competizione, l’atleta azzurra Flora Tabanelli ha ottenuto una medaglia di bronzo, la prima nella storia del freestyle italiano ai Giochi. Il rinvio delle qualificazioni di aerials impone ora una revisione del programma delle gare nei prossimi giorni, in attesa di nuove comunicazioni ufficiali.

Impatto sugli eventi freestyle e snowboard

Le abbondanti nevicate hanno causato disagi anche in altri eventi freestyle e snowboard, con ritardi e cancellazioni dovuti alla scarsa visibilità e alle difficoltà nel garantire la sicurezza degli atleti. Condizioni simili hanno portato a posticipi delle qualificazioni e delle finali in altri contesti olimpici, evidenziando la delicatezza della gestione del calendario in presenza di maltempo.