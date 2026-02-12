Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha espresso forte preoccupazione per le nuove regole tecniche della Formula 1 in vista della stagione 2026. Le sue dichiarazioni, definite “ridicolmente complesse”, arrivano dopo la prima mattinata di test pre-stagionali in Bahrain, durante la quale il pilota ha guidato la Ferrari.

Critica alla gestione dell’energia

Hamilton ha puntato il dito contro il livello di gestione dell’energia richiesto dai nuovi motori, la cui potenza è ora suddivisa quasi equamente tra motore a combustione interna e componente elettrica.

Ha raccontato: “L’altro giorno ho partecipato a una riunione in cui ci hanno spiegato tutto. È come se servisse una laurea per comprenderlo appieno”. Ha inoltre evidenziato l’uso sofisticato del recupero energetico, con motori spesso a corto di potenza e team chiamati a massimizzare ogni fase di rigenerazione.

Il pilota ha fatto un esempio concreto: “Se guardiamo a Barcellona, facciamo 600 metri di lift and coast in un giro di qualifica. Non è questo lo scopo delle corse”. Ha aggiunto che i piloti sono costretti a usare marce più basse per favorire il recupero di energia.

Situazione tecnica e adattamento

Hamilton ha anche commentato il recente cambio di ingegnere di pista dopo il trasferimento di Riccardo Adami: “È una situazione difficile, dovrò adattarmi di nuovo”.

Contesto e reazioni alle nuove regole

