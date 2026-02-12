La campionessa olimpica Michela Moioli è incorsa in un incidente durante la ricognizione del percorso di snowboard cross a Livigno. Nonostante la caduta, la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano‑Cortina resta confermata, come assicurato da fonti vicine all’atleta.

Gli esami medici effettuati non hanno rilevato alcuna criticità: “per lei è tutto sotto controllo”, è stato sottolineato. La bergamasca ha già svolto una seduta di fisioterapia e domani sarà regolarmente in gara.

Le circostanze dell’incidente

L’episodio si è verificato nel corso dell’ispezione del tracciato.

La caduta è stata causata da un errore commesso dall’atleta che la precedeva, impedendo a Moioli di evitarla. L’impatto ha interessato il volto della campionessa, provocando alcune escoriazioni.

Rischi negli sport invernali

Un incidente simile si era verificato il giorno precedente, quando la snowboarder cinese Liu Jiayu è caduta durante la gara di half pipe, richiedendo l’intervento dei soccorsi e causando una temporanea sospensione della competizione. Anche in quel caso, l’atleta è stata prontamente assistita e la gara è successivamente ripresa.

Questi eventi mettono in luce i rischi intrinseci degli sport invernali ad alto livello, dove anche un minimo errore può comportare conseguenze rilevanti. Nel caso di Moioli, tuttavia, le verifiche mediche hanno escluso complicazioni, confermando la sua presenza in gara.