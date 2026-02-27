La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha annunciato un’importante novità riguardante le power unit di Formula 1: l’introduzione della verifica del rapporto di compressione “a caldo” è stata anticipata. La nuova data fissata per l’entrata in vigore di questa norma è il 1° giugno, anziché il precedente termine di agosto.

Contesto e novità normative

Questa decisione giunge al termine di mesi di accese polemiche tecniche. Il dibattito si è concentrato sulla possibilità che alcune power unit, in particolare quelle sviluppate da Mercedes, rispettassero il limite regolamentare di 16:1 solo quando il motore era freddo, mentre in condizioni operative simulassero valori più vicini al precedente limite di 18:1.

La modifica normativa, già anticipata da Motorsport Magazine, stabilisce che a partire dal 1° giugno la verifica del rapporto di compressione avverrà anche a una temperatura di 130 °C, una condizione che replica fedelmente l’utilizzo effettivo in pista.

Implicazioni e reazioni nel circus

L’anticipazione della verifica rappresenta una vittoria politica per Mercedes e i suoi team clienti, che potranno beneficiare di un vantaggio tecnico fino a metà stagione. La misura è stata concepita per colmare una zona grigia normativa che aveva generato significative tensioni con altri costruttori come Honda, Ferrari, Audi e Red Bull Powertrains. Inoltre, è stato confermato che dal 2027 verrà definitivamente eliminata la verifica a temperatura ambiente, prevista inizialmente nella prima stesura del regolamento 2026.

Dettagli tecnici del rapporto di compressione

Il tema del rapporto di compressione è stato un punto focale del dibattito tecnico durante l’intera stagione. Il regolamento 2026 ha imposto una riduzione del limite da 18:1 a 16:1, ma la misurazione è stata inizialmente prevista solo a temperatura ambiente. Alcuni motoristi hanno sfruttato le proprietà di dilatazione termica di specifici materiali per incrementare il rapporto durante il funzionamento del motore, ottenendo un guadagno prestazionale stimato in pochi cavalli e qualche decimo al giro. La FIA ha riconosciuto la fondatezza del problema e ha avviato un dialogo tecnico per trovare una soluzione prima dell’inizio del campionato.

Prospettive future e competizione equa

Con l’anticipazione della verifica a caldo, la FIA mira a prevenire potenziali controversie legali e a garantire un contesto di competizione più equa tra i team. La rimozione della verifica a freddo dal 2027 rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza tecnica. Resta da valutare l’impatto di questa decisione sull’andamento del mondiale e sulle strategie dei team rivali.