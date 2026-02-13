La copia della fiaccola olimpica, segnalata come scomparsa dalla mensa del villaggio di Fiames a Cortina d’Ampezzo, è stata ritrovata. L’episodio, che aveva destato preoccupazione tra gli organizzatori e le autorità, si è concluso senza conseguenze, configurandosi come un gesto di goliardia.

Ritrovamento della torcia olimpica

A seguito della segnalazione di scomparsa, la Fondazione Milano Cortina aveva prontamente informato le autorità. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La torcia, precedentemente esposta in un’area riservata ad atleti e volontari, è stata recuperata dalla polizia, che ha così potuto chiudere rapidamente il caso.

Indagini e archiviazione dell’episodio

Le forze dell’ordine hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto testimonianze per ricostruire l’intera vicenda. L’ipotesi prevalente indica uno scherzo, privo di qualsivoglia intenzione dolosa. Non sono stati presi provvedimenti nei confronti di atleti o volontari, e la vicenda è stata archiviata come un episodio di goliardia.

L’evento si è quindi concluso positivamente, con il recupero della torcia e la rassicurazione generale di organizzatori e partecipanti. Non sono emerse ulteriori criticità o sviluppi rilevanti sul caso, che ha visto una rapida risoluzione grazie all’intervento delle forze dell’ordine.