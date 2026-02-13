Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, a Livigno. Il risultato è arrivato dopo una caduta in allenamento che l’aveva inizialmente “devastata per due giorni”. In conferenza stampa, l’atleta ha dichiarato: “Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io spesso ho bisogno di toccare il fondo. Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme”. Ha aggiunto: “Ho vissuto per questa Olimpiade negli ultimi sette anni.

Amo ancora questo sport, mi piace più di prima ma voglio tirare un po’ il fiato”.

La dinamica dell'incidente e la competizione

La caduta si è verificata durante la ricognizione del percorso di snowboard cross. Un errore commesso da un’altra atleta ha causato la scivolata di Moioli, provocandole un trauma facciale con escoriazioni. Nonostante l’accaduto, gli esami medici non hanno riscontrato conseguenze fisiche gravi. Dopo un ciclo di fisioterapia, l’atleta è stata in grado di gareggiare regolarmente.

Durante la competizione, Moioli ha messo in scena una rimonta notevole. Dopo essersi qualificata per gli ottavi di finale con il sesto tempo, è riuscita a raggiungere la finale, conquistando infine il bronzo.

Si è classificata alle spalle dell’australiana Baff e della ceca Adamczykova.

Il significato della medaglia

Il bronzo ottenuto rappresenta la terza medaglia olimpica consecutiva per Michela Moioli nello snowboard cross. Un palmarès che include l’oro a Pyeongchang 2018, l’argento a Pechino 2022 e ora il bronzo a Milano‑Cortina. Questo percorso, costellato di resilienza e determinazione, culmina in un podio che ne conferma il valore indiscutibile nella disciplina.

La sua dichiarazione in conferenza stampa ha evidenziato il peso emotivo dell’impresa: “Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice”, ha affermato, sottolineando il ruolo cruciale dello staff e della famiglia nel consentirle di competere nonostante le avversità.

La caduta, avvenuta mercoledì durante la ricognizione del percorso, non ha mai messo in dubbio la partecipazione di Moioli alla gara. Gli esami medici non hanno evidenziato problemi significativi, e il giorno successivo, dopo la fisioterapia, l’atleta ha gareggiato come previsto.