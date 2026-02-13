Il campionato di Serie A si avvicina a una fase decisiva, con un turno che promette spettacolo e significati importanti per le classifiche. Sabato sera, il San Siro sarà teatro del derby d’Italia, con l’Inter che ospita la Juventus in una sfida che potrebbe rivelarsi una svolta nella corsa allo scudetto. Domenica, invece, il Napoli affronterà la Roma nel cosiddetto “Derby del Sole”, con gli azzurri desiderosi di un riscatto dopo la recente eliminazione in Coppa Italia.

Inter-Juventus: l’esame per restare in corsa

Il confronto tra Inter e Juventus rappresenta il piatto forte del weekend calcistico.

I nerazzurri, attualmente in fuga in vetta alla classifica, puntano a dare un’altra spallata al campionato, consolidando il proprio primato. Dall’altra parte, i bianconeri cercano punti preziosi per rimanere aggrappati alla zona Champions League. Il derby d’Italia si disputerà sabato 14 febbraio alle 20.45 a San Siro, con la trasmissione in diretta su DAZN e Sky. È una partita che si preannuncia ricca di intensità, con una posta in palio altissima per entrambe le compagini.

Napoli-Roma: il riscatto dopo l’eliminazione

Il Napoli, reduce da un’eliminazione dolorosa in Coppa Italia, affronta la Roma con l’obiettivo primario di riprendere la marcia in campionato. La partita è in programma domenica 15 febbraio alle 20.45.

Gli azzurri intendono cancellare il recente stop e consolidare il loro terzo posto in classifica, mentre la Roma cercherà di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che valgono la Champions League.

Contesto e scenari del turno

Questo turno di campionato si inserisce in un momento cruciale della stagione. L’Inter ha l’opportunità di allungare ulteriormente in classifica, la Juventus deve dimostrare di poter ancora competere per gli obiettivi più ambiziosi, e il Napoli ha bisogno di una risposta immediata sul campo. Il derby d’Italia e il Derby del Sole rappresentano, pertanto, due momenti chiave per le ambizioni delle tre squadre coinvolte.

Il “Derby del Sole” e il calendario

Il match tra Napoli e Roma è storicamente noto come “Derby del Sole”, un confronto sentito tra due delle squadre più popolari del Centro-Sud Italia.

La prossima sfida è fissata per domenica 15 febbraio 2026 alle 20.45, come confermato dalla Lega Serie A. Questo appuntamento si aggiunge alla già ricca offerta del weekend calcistico, con implicazioni dirette per la lotta scudetto e per la qualificazione alle coppe europee.