La Fiorentina conosce il suo prossimo avversario negli ottavi di finale di Conference League: sarà il Raków. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa svoltosi a Nyon.

Il sorteggio e l’esito

Il sorteggio, effettuato a Nyon, ha decretato che la Fiorentina affronterà il Raków negli ottavi di finale della Conference League. La notizia è stata comunicata dalla redazione ANSA.

Il contesto europeo

Il sorteggio ha inserito la Fiorentina nel tabellone degli ottavi di finale, dove affronterà il Raków. Il cammino europeo prosegue dunque con una doppia sfida contro la formazione polacca.

Il Raków, sorpresa europea

Il Raków Częstochowa si conferma una delle sorprese di questa edizione della Conference League. La squadra polacca, guidata da Tomczyk – subentrato a dicembre a Papszun – ha chiuso la fase a gironi al secondo posto con quattordici punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi, restando imbattuta e subendo soltanto due reti. In campionato, invece, occupa la quinta posizione con trentaquattro punti.

Prossimi impegni e calendario

Secondo il calendario ufficiale della Uefa, gli ottavi di finale si disputeranno con la gara d’andata il 12 marzo e il ritorno il 19 marzo 2026. In caso di qualificazione, la Fiorentina affronterebbe la vincente tra Crystal Palace e AEK Larnaca nei quarti di finale.

Il cammino europeo della Fiorentina prosegue dunque con una sfida impegnativa ma affrontabile, in un tabellone che potrebbe portarla fino alla finale di Lipsia.