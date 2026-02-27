Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League, che ha visto i giallorossi contrapposti al Bologna. Intervenuto a Sky Sport, Massara ha espresso un certo rammarico: “Potrebbe far perdere un po’ di fascino alla competizione europea, ma il rammarico è per il ranking perché il derby non favorisce l’Italia”. Nonostante ciò, ha aggiunto: “Saranno veramente due sfide difficili, ma siamo contenti di giocarle e sarà bello per lo spettacolo”.

Il pensiero del direttore sportivo

Massara ha sottolineato come un derby italiano in Europa League possa risultare meno “europeo” e penalizzare il coefficiente UEFA dell’Italia, un aspetto che suscita “rammarico”.

Ha tuttavia evidenziato la qualità dell’avversario: “Malen, acquisto di gennaio, ha cambiato il volto dell’attacco giallorosso, ma anche nel Bologna ci sono giocatori di grande valore”.

Il contesto del sorteggio europeo

Il sorteggio degli ottavi di Europa League, tenutosi a Nyon, ha decretato un derby italiano tra Roma e Bologna. Le due squadre si affronteranno in un doppio confronto che promette spettacolo e intensità, nonostante le implicazioni negative per il ranking UEFA.

Il ranking UEFA e la situazione italiana

Grazie alle qualificazioni di Bologna e Fiorentina nelle competizioni europee, l’Italia ha ridotto il distacco dalla Germania nel ranking UEFA, passando da –571 a –214 punti. Questo risultato mantiene vive le speranze di ottenere un posto extra in Champions League nella prossima stagione.

Il meccanismo del ranking UEFA premia le federazioni con i migliori risultati nelle competizioni europee, assegnando punti per vittorie, pareggi, bonus di partecipazione e avanzamento nei tornei. Il punteggio finale è ponderato in base al numero di club partecipanti per ciascuna federazione.