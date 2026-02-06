Milano Cortina – Si sono concluse questa mattina le ultime prove cronometrate del singolo maschile di slittino, valide per le Olimpiadi invernali. Dominik Fischnaller e Leon Felderer hanno effettuato le rifiniture finali in preparazione alla gara ufficiale, in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.00.

Prove sulla pista “Eugenio Monti”

La quinta e la sesta manche di test si sono svolte sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Gli atleti azzurri, tra cui Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler, hanno cercato le ultime conferme in vista della competizione olimpica.

Nella giornata precedente, la terza e la quarta prova avevano registrato tempi inferiori rispetto alle prime due. Fischnaller si era distinto vincendo la prima discesa del pomeriggio e classificandosi secondo nella seconda, alle spalle di un performante Felderer.

Crescita degli azzurri nei test

I test di ieri avevano già evidenziato una significativa crescita degli atleti italiani. Nella prima discesa del pomeriggio, Dominik Fischnaller aveva ottenuto il miglior tempo, mentre nella seconda era stato superato da Leon Felderer. Questi risultati hanno confermato il buono stato di forma degli italiani in vista della gara che assegnerà le medaglie.

Contesto internazionale delle prove

In un’altra sessione di prove cronometrate, la squadra austriaca ha mostrato la propria forza, con Jonas Mueller al comando della prima manche, seguito da Wolfgang Kindl.

Dominik Fischnaller si era piazzato terzo, con Leon Felderer subito alle sue spalle. Questo scenario testimonia la competitività italiana sul tracciato di casa.

I risultati delle prove cronometrate indicano che gli azzurri si trovano in piena zona podio virtuale e appaiono pronti a competere per le medaglie nella gara ufficiale.