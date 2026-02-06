I Los Angeles Lakers conquistano una vittoria combattuta contro i Philadelphia 76ers, ma la serata è offuscata dall’uscita anticipata di Luka Doncic. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo a causa di un dolore al bicipite femorale sinistro, che sarà oggetto di valutazione medica.

La partita e l’infortunio di Doncic

I Lakers si sono imposti con il punteggio di 119 a 115 sui 76ers, riuscendo a rimontare uno svantaggio accumulato nel corso del primo tempo. La svolta della partita è arrivata grazie alla prestazione di Austin Reaves, autore di 35 punti, un bottino pari a quello di Joel Embiid.

Anche LeBron James ha fornito un contributo significativo con 17 punti e 10 assist. Tuttavia, il successo è stato in parte oscurato dall’uscita dal campo di Doncic, che ha abbandonato il parquet per un dolore al bicipite femorale sinistro. Questa condizione è stata confermata da coach JJ Redick e richiederà ulteriori accertamenti medici.

Altre partite e movimenti di mercato

La notte NBA ha visto anche le sconfitte casalinghe di Detroit Pistons e Houston Rockets. I Pistons hanno ceduto 117 a 126 contro Washington, mentre i Rockets hanno perso 99 a 109 contro Charlotte. La giornata è stata inoltre caratterizzata dalla chiusura del mercato NBA, con alcuni scambi di rilievo. James Harden è passato dai Clippers ai Cleveland Cavaliers in cambio di Darius Garland.

I Warriors, invece, hanno acquisito Kristaps Porzingis da Atlanta. Giannis Antetokounmpo ha confermato la sua permanenza ai Milwaukee Bucks.

La situazione di Doncic

Doncic ha lasciato il campo accusando un dolore al bicipite femorale sinistro e sarà sottoposto a una risonanza magnetica per determinare l’entità dell’infortunio. Coach Redick ha spiegato che il giocatore “non si sentiva in condizioni di rientrare in campo, né lo staff medico lo riteneva opportuno”, sottolineando la cautela adottata per la sua salute.