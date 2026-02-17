Il percorso di Flora Tabanelli ha vissuto un momento decisivo a Torino, presso il J‑Medical, dove ha incrociato la strada di Federica Brignone. In quel contesto di riabilitazione, tra dolore e determinazione, è nato un legame che ha contribuito a trasformare la sua ripresa in una vera e propria rinascita sportiva.

Un incontro che ha acceso la speranza

È stato proprio durante le prime terapie al J‑Medical che Tabanelli e Brignone si sono trovate fianco a fianco, accomunate da un momento fragile e delicato. In quella fase, la sciatrice valdostana, già simbolo dello sci italiano, è diventata per la giovane freestyle un punto di riferimento autentico, capace di mostrare come affrontare il dolore senza esserne sopraffatti.

Dal dolore al podio: la rinascita di Tabanelli

La notte di Livigno ha rappresentato il coronamento di questo percorso: tra vento, neve e attesa, Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico nel Big Air, una medaglia che racconta una storia di ritorno, resilienza e passione. Sul suo volto, sorrisi e lacrime si mescolano, proprio come la fatica e la gioia di chi è andato oltre il limite. In quell’impresa c’è anche l’eco silenziosa del cammino condiviso con Brignone: due generazioni diverse, due discipline lontane, unite dalla stessa passione e dalla capacità di trasformare un infortunio in un’occasione di crescita.

Il significato di un legame

Il legame tra Tabanelli e Brignone si è consolidato in un momento cruciale: entrambe in riabilitazione al J‑Medical, hanno condiviso non solo terapie e fatica, ma anche la volontà di non arrendersi.

Brignone, con un palmarès di rilievo, ha rappresentato per la giovane freestyle un esempio concreto di come affrontare un percorso di recupero con forza e dignità. Questo incontro ha avuto un valore simbolico e motivazionale, culminato nella medaglia di bronzo conquistata da Tabanelli.