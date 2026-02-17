Lo sci freestyle si sta affermando come una delle discipline più promettenti per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’attenzione verso questa specialità è cresciuta notevolmente, anche grazie ai recenti risultati ottenuti dagli atleti italiani.

Flora Tabanelli: la pioniera del freestyle italiano

Flora Tabanelli ha scritto una pagina storica: è la prima italiana a salire sul podio olimpico nello sci freestyle, conquistando la medaglia di bronzo nel Big Air. Un risultato che ha trasformato il Bel Paese da comparsa a protagonista in una disciplina fino a poco tempo fa poco esplorata.

Le strutture di Livigno: un'eredità da valorizzare

Ora l’appello è chiaro: non vanificare il vantaggio acquisito. Le strutture realizzate per queste Olimpiadi, in particolare a Livigno, devono diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni. Devono attrarre giovani, stimolare la pratica delle varie specialità – Big Air, slopestyle, skicross, moguls, dual moguls, halfpipe, aerials – e sostenere la crescita tecnica degli atleti italiani.

La stessa Flora Tabanelli ha ottenuto il bronzo nel Big Air nonostante un ginocchio lesionato pochi mesi prima, regalando all’Italia la prima medaglia olimpica nella disciplina. La sua performance è stata definita “una prova che rasenta la perfezione”, ottenuta grazie a strategia, determinazione e grinta.

Il successo di Tabanelli, sprone per il movimento

Le condizioni meteo avverse a Livigno, con neve e vento, avevano ritardato l’inizio della finale, ma Tabanelli ha saputo gestire la situazione e ha centrato un risultato storico. Il successo della giovane atleta rappresenta un importante stimolo per tutto il movimento dello sci freestyle italiano, che ora guarda con fiducia al futuro e alla valorizzazione delle infrastrutture olimpiche.