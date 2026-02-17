Mercoledì 18 febbraio, allo Snow Park di Livigno, si terranno le finali dell’aerials femminile, disciplina dello sci freestyle in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'evento sarà trasmesso in chiaro e in streaming, con una copertura completa dei due segmenti di gara.

Orari e modalità di visione delle finali

Le finali dell’aerials femminile avranno inizio con la prima manche alle 11.30, seguita dalla seconda manche alle 12.30. Gli appassionati potranno assistere all'evento in diretta televisiva su Rai 2 e Rai Sport+HD, con la programmazione che potrà alternarsi con altri sport.

In alternativa, sarà possibile seguire le gare in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play. Una copertura integrale e senza interruzioni sarà garantita da Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, il canale Eurosport 1 trasmetterà l’evento, rendendolo accessibile agli abbonati di servizi come DAZN, Prime Video o Tim Vision.

Contesto della competizione

Questa giornata di gare si inserisce nel calendario della decima giornata dedicata allo sci freestyle alle Olimpiadi. Le qualificazioni si sono svolte nella giornata precedente, martedì 17 febbraio. L’aerials è universalmente riconosciuta come una delle discipline più spettacolari del panorama freestyle, grazie alle straordinarie evoluzioni acrobatiche eseguite dagli atleti.

Copertura completa dell’evento

La copertura televisiva e in streaming delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è assicurata da Rai, che offre la trasmissione in chiaro, e da diverse piattaforme a pagamento. Tra queste figurano Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Prime Video e Tim Vision, che trasmettono anche i canali Eurosport. Questa ampia disponibilità di canali e piattaforme consente agli spettatori di seguire integralmente tutte le competizioni, anche in presenza di eventi che si svolgono simultaneamente, garantendo un'esperienza completa per gli appassionati di sport invernali.