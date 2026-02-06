Flora Tabanelli, diciottenne modenese e campionessa del mondo di big air, ha scelto di non partecipare alle qualificazioni femminili di slopestyle a Livigno. La decisione è motivata dalla volontà di concentrare tutte le sue energie sulla gara di big air in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Una scelta dettata dall’infortunio

La rinuncia allo slopestyle segue un lungo periodo di stop dovuto a un grave infortunio al ginocchio rimediato a novembre. Non avendo potuto gareggiare durante la stagione, Tabanelli, sebbene convocata per i Giochi casalinghi, ha optato per evitare ulteriori rischi, focalizzandosi sulla disciplina in cui detiene il titolo mondiale.

Il calendario delle gare

Le qualificazioni del big air si terranno sabato 14 febbraio, con la finale prevista per lunedì 16. Questa pianificazione consentirà a Tabanelli di dedicarsi esclusivamente alla sua disciplina di punta, nella quale ha già dimostrato un talento eccezionale.

Il contesto sportivo

Flora Tabanelli conclude una stagione straordinaria, avendo conquistato la Coppa del Mondo generale di park & pipe e il titolo di specialità nel big air. Questo successo la rende la prima italiana a imporsi in queste classifiche. Ha inoltre ottenuto la medaglia d’oro mondiale nel big air a Engadina 2025, segnando un momento storico per lo sci freestyle italiano.