Nell’ultima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir, la sessione pomeridiana ha visto Kimi Antonelli segnare il miglior tempo con 1’33”669. Il giovane pilota della Mercedes ha preceduto gli altri protagonisti della giornata, confermando la competitività della W17.

Sessione pomeridiana: Antonelli davanti a tutti

La sessione si è svolta in condizioni meteo favorevoli, con temperature dell’aria intorno ai 25 °C e asfalto a circa 33 °C. Antonelli ha completato una serie di giri consistenti, mostrando un buon passo sia nelle simulazioni di qualifica che nei long run.

Alle sue spalle si sono piazzati altri piloti di rilievo, tra cui Lewis Hamilton, che ha chiuso in terza posizione, e Oscar Piastri, che ha terminato quarto secondo i tempi ufficiali.

Prove e preparativi in vista del Mondiale

Questa ultima giornata di test rappresenta per i team l’ultima occasione per raccogliere dati preziosi prima dell’inizio del Mondiale in Australia. Mercedes si è distinta per la velocità, ma ha dovuto anche gestire alcune problematiche tecniche che hanno interrotto temporaneamente il programma di lavoro. Hamilton ha completato numerosi giri prima di fermarsi per un guasto tecnico, mentre Piastri ha continuato a lavorare sul passo gara.

Bilancio della giornata

I test di Sakhir si confermano fondamentali per valutare le prestazioni delle monoposto in vista della stagione. I tempi registrati da Antonelli e dagli altri protagonisti offrono indicazioni utili, ma i valori in campo potranno essere confermati solo nelle prime gare ufficiali.