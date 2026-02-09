Giovanni Franzoni, atleta di 24 anni originario di Brescia, ha partecipato alla discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, competizione svoltasi sulla rinomata pista Stelvio di Bormio. Al termine della sua prova, Franzoni ha dedicato un pensiero al compagno di squadra Alex Vinatzer, prossimo a gareggiare nello slalom.

La discesa libera e il passaggio di testimone

La discesa libera maschile, tenutasi sulla Stelvio di Bormio, ha rappresentato un momento significativo delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Franzoni, dopo aver concluso la sua performance, ha idealmente passato il testimone ad Alex Vinatzer, chiamato a competere nello slalom e a difendere i colori italiani.

Il sostegno di Franzoni ad Alex Vinatzer

Franzoni ha espresso il suo sostegno a Vinatzer con un messaggio diretto e incoraggiante: “Voglio che scii libero. Gli ho detto che sa quello che sa fare, di sciare libero, se arriva bene, altrimenti è lo stesso”. Queste parole mirano a liberare il compagno dalla pressione, invitandolo a dare il meglio di sé con serenità.

Momento clou delle Olimpiadi

La discesa libera disputata a Bormio si è configurata come uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Gli atleti italiani hanno gareggiato con l'obiettivo di ottenere il massimo risultato davanti al pubblico di casa, in una competizione che ha visto la partecipazione di Franzoni e l'attesa per la prova di Vinatzer.