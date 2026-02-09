Le prime prove dello skeleton singolo maschile, in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina, si sono svolte questa mattina a Cortina d’Ampezzo. Amedeo Bagnis ha concluso la prima batteria al comando con il tempo di 56”15, precedendo Matt Weston. Nella seconda batteria, tuttavia, Weston è riuscito a superare Bagnis per un solo millesimo, relegando l’atleta azzurro al secondo posto. Mattia Gaspari ha terminato le sue prove in quinta posizione.

Le performance degli atleti

Amedeo Bagnis ha inaugurato la giornata con una prestazione notevole, registrando il miglior tempo nella prima sessione (56”15), davanti a Weston e Keisinger.

Nella seconda discesa, Weston ha siglato un tempo migliore di un millesimo (56”28 contro 56”29), conquistando così la prima posizione provvisoria. Mattia Gaspari, dal canto suo, ha mantenuto una buona costanza, chiudendo la seconda batteria al quinto posto.

Contesto e prospettive future

Le sessioni di prova odierne costituiscono un primo banco di prova significativo per gli atleti italiani sulla pista di casa, con uno sguardo rivolto alle finali che si svolgeranno tra giovedì 12 e venerdì 13. Amedeo Bagnis, già argento mondiale nel 2023 a St. Moritz, si conferma tra i principali contendenti, mentre Gaspari dimostra una solida continuità nelle sue prestazioni.

Il percorso di Amedeo Bagnis

In Coppa del Mondo, Amedeo Bagnis ha recentemente ottenuto un importante podio a St. Moritz, classificandosi secondo alle spalle del britannico Matt Weston. Questo risultato conferma il suo attuale stato di forma e le sue ambizioni in vista dei Giochi Olimpici.