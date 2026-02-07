Giovanni Franzoni si afferma come uno dei protagonisti indiscussi della velocità nello sci alpino, inanellando una serie di risultati di altissimo profilo. L'atleta ha conquistato l'argento nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, gareggiando sull'iconica pista Stelvio di Bormio.

La consacrazione sulle piste leggendarie

Il percorso di Franzoni è costellato di exploit memorabili. Ha ottenuto un prestigioso terzo posto nel superG di Val Gardena, segnando il suo primo podio in Coppa del Mondo. Successivamente, ha trionfato nel superG di Wengen e ha conquistato un altro terzo posto in discesa nella medesima località svizzera.

La sua ascesa è proseguita con la vittoria nella discesa libera sulla mitica Streif di Kitzbühel, completando così un trittico di successi nelle piste considerate le vere “cattedrali” della velocità.

L’argento olimpico sulla Stelvio

Sulla impegnativa pista Stelvio di Bormio, Franzoni ha ulteriormente consolidato il suo status di atleta di livello mondiale, aggiudicandosi l'argento nella discesa libera. Questo risultato rappresenta il culmine di una stagione già straordinariamente ricca di soddisfazioni e proietta il 24enne bresciano nell'olimpo della disciplina.

Crescita e resilienza di un talento

Il percorso di Franzoni è stato caratterizzato da una crescita costante. Dopo aver ottenuto un quarto posto e tre quinte piazze nella stagione precedente, ha dimostrato grande forza d'animo superando un serio infortunio al flessore della coscia destra, occorsogli nel superG di Wengen nel 2023.

La sua rinascita sportiva è culminata in una serie impressionante di risultati di rilievo, che lo hanno visto dominare le gare più prestigiose e affermarsi definitivamente come una stella emergente della velocità mondiale.