La terza prova del singolo femminile di slittino, in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, si è svolta oggi sul tracciato «Eugenio Monti» di Cortina d’Ampezzo. La tedesca Julia Taubitz si è posizionata al comando, registrando un tempo di 53.268. La sua connazionale Anna Berreiter occupa la seconda piazza, distanziata di soli cinque millesimi, mentre l’austriaca Hannah Prock è terza a 45 millesimi.

Prestazioni e distacchi ridotti

Le atlete italiane hanno dimostrato una notevole competitività: Verena Hofer ha concluso la prova al quarto posto, a 149 millesimi dalla vetta, seguita da Sandra Robatscher in quinta posizione a 178 millesimi.

La competizione ha messo in luce distacchi minimi tra le prime posizioni, con Taubitz che ha significativamente migliorato le sue performance rispetto alle manche precedenti. Berreiter ha mantenuto salda la seconda posizione per tutte e tre le sessioni, mentre Prock si è affermata al terzo posto in questa specifica discesa. Le italiane, pur non avendo raggiunto il podio, rimangono in piena lotta per le posizioni di vertice grazie a prestazioni solide e costanti.

Contesto e prospettive future

La gara finale è in programma per lunedì, e le atlete si preparano a dare il massimo. La Germania si conferma come la nazione da battere, ma le italiane, forti della loro conoscenza della pista e del sostegno del pubblico di casa, hanno concrete possibilità di ambire a una posizione di rilievo.

Conferme dalla Coppa del Mondo

I risultati ottenuti in questa prova trovano riscontro nelle recenti performance in Coppa del Mondo. Julia Taubitz ha già dimostrato il suo valore aggiudicandosi gare a Lake Placid e confermandosi tra le migliori atlete della stagione. Verena Hofer, dal canto suo, ha ottenuto podi importanti, tra cui un terzo posto a Winterberg, evidenziando una forma in crescita che alimenta le speranze in vista della competizione olimpica.