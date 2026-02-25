È giunta al termine la carriera agonistica di Dorothea Wierer, figura che ha incarnato il biathlon italiano con carisma e personalità. Il suo addio, avvenuto il 21 febbraio 2026 ad Anterselva, segna la chiusura di un’epoca in cui lo sport ha guadagnato visibilità e fascino grazie alla sua presenza.

Una carriera che ha superato ogni previsione

Wierer ha saputo trasformare il biathlon da disciplina di nicchia a fenomeno seguito e amato. Il suo carisma ha fatto sì che, anche all’estero, fosse accolta con entusiasmo: in Germania, Russia e Norvegia il suo nome era sinonimo di spettacolo e fascino.

È stata definita una “Diva” non solo per i risultati, ma per la capacità di “bucare lo schermo” come poche altre atlete del passato.

Un’eredità difficile da sostituire

Con il suo ritiro, il biathlon femminile perde una figura capace di attrarre folle e attenzione mediatica. Al momento non si intravede una nuova protagonista con lo stesso potere di attrazione. Il rischio è che lo sport diventi “più povero e banale”, privo di quella luce che solo una personalità come la sua sapeva portare.

Il contesto dell’addio

Il ritiro è avvenuto durante la mass start olimpica ad Anterselva, davanti al suo pubblico. La gara si è conclusa con un quinto posto, ma il vero trionfo è stato emotivo: la neve che cadeva fitta, il pubblico in piedi, l’atleta che ha chiuso il cerchio nella sua valle, dove tutto era iniziato.

Il peso del suo palmarès e del suo impatto

La carriera di Wierer è stata straordinaria: quattro medaglie olimpiche, dodici mondiali, due Coppe del Mondo generali, quattro Coppe di specialità, oltre cinquanta podi individuali e diciassette vittorie. Ha vinto in tutti i sette formati di gara del biathlon, dimostrando una completezza tecnica e mentale rara. Ma il suo contributo più prezioso è stato quello di aver portato il biathlon fuori dalla sua nicchia, rendendolo familiare e amato in tutta Italia.