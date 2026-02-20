Sabato 21 febbraio a Livigno si conclude il programma di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La giornata sarà intensa e ricca di appuntamenti, con il super big azzurro Simone Deromedis protagonista nella gara di skicross maschile. Le finali dell’halfpipe femminile chiuderanno la rassegna.

Programma delle gare di freestyle

La giornata si apre alle ore 10 con le qualificazioni dello skicross maschile. A seguire, alle 10.45, è in programma la finale degli aerials a squadre miste, articolata in due manche: la prima alle 10.45 e la seconda alle 11.45.

Alle 12 scatta la fase decisiva dello skicross maschile, con ottavi di finale, seguiti dai quarti alle 12.35, dalle semifinali alle 12.54, dalla small final alle 13.10 e dalla big final alle 13.15. In serata, alle 19.30, è prevista la prima manche della finale dell’halfpipe femminile, seguita dalla seconda manche alle 19.59.

Dove seguire le gare in TV e streaming

La tredicesima giornata di sci freestyle sarà visibile in chiaro su Rai 2 e Rai Sport+HD, in alternanza con altri sport. In streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play. Discovery Plus e HBO Max offriranno la copertura integrale di tutti i segmenti in programma. Inoltre, Eurosport 1 trasmetterà le gare, accessibile anche tramite DAZN, Prime Video e Tim Vision, previo abbonamento.

Contesto e calendario del freestyle

Le gare di freestyle ai XXV Giochi Olimpici Invernali si svolgono a Livigno, presso lo Snow Park e il Livigno Aerials & Moguls Park, in Valtellina. Il programma si estende dal 7 al 21 febbraio 2026 e comprende quindici competizioni: sette maschili, sette femminili e una mista. Alla competizione parteciperanno 284 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne.