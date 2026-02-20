Il ventunenne tennista peruviano Ignacio Buse ha compiuto un’impresa significativa agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, eliminando il brasiliano Joao Fonseca e guadagnandosi un posto nei quarti. Lì affronterà l'italiano Matteo Berrettini.

Ignacio Buse: ascesa e percorso nel torneo

Buse, attualmente numero 91 del ranking ATP e reduce dal suo best ranking raggiunto lunedì scorso, ha compiuto una rapida ascesa nel circuito professionistico. Solo un anno fa occupava la posizione 230. Destrorso, con un rovescio a due mani, il peruviano ha già dimostrato il suo valore in questa stagione, accedendo ai tabelloni principali di Buenos Aires e Rio de Janeiro.

A Rio, prima di affrontare Fonseca, ha sconfitto gli italiani Francesco Passaro e il brasiliano Igor Marcondes.

La vittoria su Fonseca e l'accesso ai quarti

Negli ottavi di finale, Buse ha superato Fonseca, testa di serie numero tre, con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4. Questo successo lo proietta nei quarti di finale del torneo, dove il suo avversario sarà Matteo Berrettini.

Un successo storico per il tennis peruviano

La vittoria di Buse assume un valore storico: è il primo tennista peruviano a raggiungere i quarti di finale in un torneo ATP 500. Il match contro Fonseca si è svolto in condizioni di pressione, con il pubblico schierato a favore del brasiliano, ma il peruviano ha saputo gestire la situazione e ribaltare il risultato.

Il suo avversario nei quarti, Matteo Berrettini, ha beneficiato dell’eliminazione delle prime sette teste di serie del tabellone, trovando una strada meno impervia verso le fasi finali del torneo.

Le dichiarazioni di Buse dopo la vittoria

Il sito ufficiale del Rio Open conferma che Buse è il primo peruviano nella storia a raggiungere i quarti di finale in un ATP 500. Dopo la vittoria su Fonseca, Buse ha dichiarato: “Sono molto felice per la vittoria di oggi, perché è stata una partita molto complicata, con un pubblico molto complicato. Sappiamo cosa significa giocare contro João in Brasile”. Ha inoltre espresso stima per l’avversario: “Auguro a lui tutto il meglio perché siamo grandi amici. João ha un presente e un futuro incredibili.”