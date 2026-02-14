Sofia Goggia ha fatto il punto sulla sua esperienza olimpica, ricordando la discesa libera e guardando al gigante con realismo e serenità. La sciatrice ha sottolineato la difficoltà di mantenere la concentrazione dopo un evento che ha richiesto nervi saldi, ma ha evidenziato la sua capacità di restare lucida e pronta a vivere la gara successiva senza pressioni.

La discesa libera: “nervi saldi nonostante le difficoltà”

Goggia ha definito il bronzo conquistato in discesa libera un risultato di grande valore, ottenuto grazie a fattori contingenti che hanno reso possibile l’impresa.

Ha ammesso di essere fiera di aver mantenuto i nervi saldi nonostante le difficoltà ambientali, un aspetto non scontato. Ha inoltre ricordato con orgoglio di aver portato a casa tre medaglie olimpiche in tre edizioni diverse, definendolo qualcosa di immenso.

Il superG e lo sguardo al gigante: “vado a sprazzi, ma…”

Riguardo al superG, Goggia ha parlato di una giornata molto dura, ma ha voluto sottolineare di essere molto orgogliosa di come ho sciato fino al momento dell’uscita, dimostrando il suo valore fino a quel punto. Ha spiegato che intende concentrarsi sul valore espresso fino a quel momento, considerandolo un punto di partenza in vista del gigante.

In preparazione al gigante, ha raccontato di aver fatto qualche giro il giorno precedente, mentre il giorno stesso ha preferito rimanere tranquilla visto anche il meteo sfavorevole.

Ha ammesso di andare a sprazzi in questa disciplina, ma ha espresso il desiderio di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative. Ha concluso affermando di essere realista sul suo percorso tra le porte larghe e che alle Olimpiadi il gigante è una gara da vivere in serenità.

Contesto e preparazione per il gigante

