Genesis debutta alla 24 Ore di Le Mans: 18 Hypercar al via
L’entry list ufficiale dell’edizione 2026 della 24 Ore di Le Mans conferma l’ingresso di Genesis Magma Racing nella classe Hypercar. Il costruttore sudcoreano prenderà il posto di Porsche Motorsport, portando a 18 il numero di vetture nella classe regina.
La partecipazione di Genesis alla Le Mans 2026
Genesis, divisione di lusso del gruppo Hyundai, si prepara a un debutto di rilievo nella più celebre gara endurance al mondo. La partecipazione è assicurata con due vetture nella classe Hypercar, confermata dall’entry list ufficiale che prevede 62 auto in totale.
L’arrivo di Genesis segna un importante cambiamento, con il marchio coreano che si affaccia alla competizione contro nomi storici come Ferrari, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Aston Martin e Cadillac.
Dettagli sull’entry list e le altre categorie
La presenza di Genesis nella classe Hypercar avviene in concomitanza con la non partecipazione di Porsche al Mondiale WEC 2026. Oltre alle vetture Genesis, l’entry list include la Cadillac #101 di Wayne Taylor Racing, con un equipaggio di rilievo composto da Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Jordan Taylor. Nella categoria GT, si nota l’assenza della BMW M4 GT3 EVO #46, precedentemente associata a Valentino Rossi. Tra le novità, spiccano la Ferrari #150 Richard Mille AF Corse e la Mercedes #62 Team Qatar Iron Lynx.
Inoltre, si segnala il debutto di Lorenzo Patrese al volante della Ferrari #74 Kessel Racing.
Il quadro delle Hypercar per il 2026
L’entry list della 24 Ore di Le Mans 2026 evidenzia una riduzione del numero di Hypercar, che scenderanno da 21 a 18 rispetto all’anno precedente. Questa diminuzione è dovuta, in parte, all’uscita di Porsche e Action Express Racing. Genesis, con le sue due vetture Oreca GMR‑001 LMDh, contribuisce a colmare parzialmente queste defezioni, segnando un momento significativo per il suo ingresso nella classe regina del WEC.