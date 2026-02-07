Domani alle ore 16:00 il Milano Speed Skating Stadium ospiterà la gara dei 5.000 metri maschili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra i tre azzurri in gara, Davide Ghiotto è considerato l’atleta più accreditato, nonostante un rapporto “un po’ contrastato” con questa distanza. L’articolo sottolinea che, pur affrontando un livello “straordinariamente elevato”, Ghiotto potrà contare sulla sua storia ed esperienza per emergere.

Un contesto olimpico di altissimo livello

La competizione si preannuncia di “livello stellare”. Tra i favoriti spiccano il giovane ceco Metoděj Jílek, serio candidato alla doppietta 5.000‑10.000 metri, il primatista del mondo Sander Eitrem, primo uomo a scendere sotto i 6 minuti sui 5.000 a Inzell, e il francese Timothy Loubineaud, ex detentore del record mondiale.

In questo scenario, l’esperienza di Ghiotto sarà fondamentale.

Il ruolo di Ghiotto e le speranze azzurre

Nonostante i 5.000 metri non siano la sua distanza prediletta, Ghiotto punta a “lanciare segnali di vitalità”, confidando nel supporto del pubblico per superare i propri limiti. Al suo fianco gareggeranno Michele Malfatti e Riccardo Lorello. Quest’ultimo, classe 2002, ha dimostrato progressi significativi, conquistando l’argento europeo davanti a Ghiotto, e si profila come una possibile sorpresa.

Il recente argento europeo di Lorello

I risultati dei Campionati Europei 2026, disputati il 10 gennaio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), confermano il potenziale di Lorello. Il giovane azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nei 5.000 metri con il tempo di 6:14.49, precedendo Davide Ghiotto, terzo classificato in 6:17.00. L’oro è andato al polacco Vladimir Semirunniy (6:11.13). Questo piazzamento rende Lorello un outsider da non sottovalutare anche alle Olimpiadi.