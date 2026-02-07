Domenica 8 febbraio, durante le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è previsto un fitto calendario di gare e finali che abbracceranno numerose discipline. La copertura televisiva e in streaming sarà garantita da diverse piattaforme, assicurando la massima accessibilità agli eventi.

Gare e finali in programma

La giornata olimpica vedrà competizioni in molteplici discipline, tra cui spiccano lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon, il curling, lo snowboard, il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, lo slittino e l'hockey su ghiaccio.

Il programma dettagliato include diverse finali e l'assegnazione di titoli olimpici, con un numero di medaglie in palio superiore a otto.

Tra le gare più attese figurano la discesa libera femminile di sci alpino, lo skiathlon maschile di sci di fondo, le finali di snowboard parallelo gigante maschile e femminile, la staffetta mista di biathlon, il curling doppio misto, i 5.000 metri maschili di speed skating, il team event di pattinaggio di figura, oltre a diversi incontri di hockey su ghiaccio e prove di slittino. L’ordine orario preciso delle competizioni sarà comunicato ufficialmente nei giorni precedenti l’evento.

Dirette TV e streaming

Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD e Rai Sport HD.

La copertura si estenderà anche alle piattaforme streaming come Rai Play, Discovery Plus ed Eurosport. Gli orari dettagliati delle trasmissioni saranno resi noti dalle emittenti nei giorni precedenti l’evento. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Il calendario delle discipline

Il calendario di domenica 8 febbraio conferma l'ampia varietà delle discipline in gara, con numerose finali e titoli olimpici in palio. Le competizioni includeranno sci alpino, sci di fondo, biathlon, curling, snowboard, pattinaggio di figura, speed skating, slittino e hockey su ghiaccio. Il programma completo e aggiornato è consultabile sui siti ufficiali e sulle principali testate sportive dedicate all'evento.