La 10 km sprint maschile di biathlon ad Anterselva, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, si è rivelata una giornata difficile per Tommaso Giacomel. L’atleta azzurro ha concluso la sua prova al ventiduesimo posto, una posizione compromessa da tre errori al poligono che hanno inciso significativamente sulla sua prestazione complessiva.

La gara di Giacomel

La prestazione di Giacomel è stata segnata da una fallosità al tiro, un fattore determinante per il risultato finale. Nonostante un passo sugli sci da decimo miglior tempo, l’atleta ha accumulato un ritardo di 42”9 rispetto al crono più veloce, con il terzo giro che si è rivelato particolarmente penalizzante.

Nel dettaglio, il primo giro sugli sci ha visto Giacomel posizionarsi al sesto tempo, a soli 3”1 dal leader. Tuttavia, nel secondo giro il distacco è aumentato a 14”7, mentre nel segmento conclusivo il ritardo è salito ulteriormente a 33”3, evidenziando un calo progressivo che ha ostacolato ogni possibilità di rimonta.

Prospettive future

Il risultato odierno comporta per Giacomel una partenza in ritardo di 1’43” nella pursuit, con un distacco di 1’28” dal podio, rendendo la rimonta un’impresa estremamente ardua. La combinazione di errori al tiro e di un passo sugli sci non incisivo ha reso questa sprint una gara decisamente da dimenticare. Questa prova rappresenta un brusco stop dopo una serie di risultati di alto livello, ma offre anche spunti per riflessioni tecniche e strategiche in vista delle prossime competizioni.