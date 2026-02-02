L’Italia dello short track si presenta a Milano‑Cortina 2026 con notevoli motivazioni e risultati incoraggianti. Atleti come Arianna Fontana, Pietro Sighel e le staffette azzurre sono pronti a competere sul ghiaccio di casa, puntando a risultati di prestigio.

Le individualiste: Fontana e Confortola protagoniste

Arianna Fontana, detentrice di numerosi record e la più medagliata nella storia dello short track, si appresta a concludere un percorso sportivo iniziato vent’anni prima a Torino 2006. Nei 500 metri, la sua abilità e una buona partenza potrebbero ancora rivelarsi determinanti.

Nelle distanze dei 1000 e 1500 metri, la sua vasta esperienza internazionale potrebbe fare la differenza. Elisa Confortola, specialista delle lunghe distanze, possiede le qualità necessarie per competere per il podio, come già evidenziato nel World Tour all’inizio della stagione.

I protagonisti maschili: Sighel e Nadalini

Pietro Sighel rappresenta una delle principali speranze italiane per le medaglie. La sua versatilità gli consente di puntare al podio in diverse specialità. Nei 500 metri è considerato tra i favoriti, mentre nei 1000 metri ambisce al risultato più importante. La gara dei 1500 metri, caratterizzata da un elevato tasso tattico, potrebbe vederlo protagonista grazie alla sua capacità di gestire le fasi finali.

Da tenere d’occhio anche Thomas Nadalini, che potrebbe rivelarsi una sorpresa, in particolare nei 1500 metri.

Staffette: ambizioni concrete nonostante assenze

Le staffette azzurre si presentano ai Giochi con ambizioni concrete. La squadra femminile, pur dovendo fare a meno di Martina Valcepina, ha il potenziale per conquistare una medaglia. Anche la staffetta maschile si dimostra molto competitiva: Sighel e i suoi compagni hanno ottenuto risultati di rilievo durante la stagione. La staffetta mista, sebbene non abbia raccolto podi recenti, vanta un quartetto di altissimo livello composto da Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel, una formazione che poche nazioni possono eguagliare.

Il contesto europeo e mondiale

Agli Europei di Tilburg, l’Italia ha ottenuto un bottino di otto medaglie, tra cui l’oro di Arianna Fontana nei 1500 metri e quello della staffetta maschile con Sighel, Nadalini, Cassinelli e Spechenhauser. Confortola ha conquistato il bronzo nei 1000 metri femminili, mentre la staffetta femminile si è aggiudicata l’argento. Thomas Nadalini è stato l’atleta più medagliato della spedizione europea. Ai Mondiali di Pechino 2025, l’Italia ha conquistato l’argento nella staffetta mista e Sighel ha vinto il bronzo nei 1000 metri, confermando la sua presenza costante ai vertici internazionali.